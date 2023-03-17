Sivasspor Avrupa'ya veda etti | Maçın son dakikalarında olay çıktı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş müsabakasında Sivasspor, İtalya ekibi Fiorentina’ya 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Müsabakanın son dakikalarında tatsız bir olay yaşandı. İki taraftar sahaya girdi ve Fiorentinalı futbolcu Bianco'nun taraftarlardan birinin müdahalesine maruz kaldığı görüldü. Olay sonrası sahaya giren 2 kişi, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak stadyum dışına çıkarıldı. Diğer taraftan Maç ardından konuşan Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, elindeki imkanlarla yapabileceğinin en iyisini yaptığını söyledi.