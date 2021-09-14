Sergen Yalçın Borussia Dortmund maçı öncesi konuştu! Galatasaray ve Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşılaşacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu. Yalçın, Şampiyonlar Ligi seviyesinin üst bir seviye olduğunu Süper Lig'deki oyunun üzerine koymak gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan tecrübeli teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yabancı sınırlamasıyla ilgili serzenişte bulunarak yarın sahada kaleci hariç 11'in yabancı oyunculardan oluşacağını ifade etti. TFF'ye ise aldığı kararların arkasında durma çağrısında bulundu. Ülkemizi UEFA'da temsil edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe içinse başarılar dileyen Yalçın, tüm takımların ülke puanına katkı sağlamasını temenni ettiğini dile getirdi.

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşılaşacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İŞİMİZ KOLAY OLMAYACAK

Futbolun en üst seviyesinde oynayacağız. Beşiktaş olarak bu organizasyonun bir parçası olduğumuz için mutlu ve heyecanlıyız. Hedefimiz gruptan çıkmak. Camia olarak bunu yaşamak istiyoruz. Çok zor bir arenada olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. İşimiz kolay olmayacak.

GRUBUN EN DÜŞÜK BÜTÇELİ TAKIMIYIZ

Takım olarak iyi oynadığımızı ve uyum içinde olduğumuzu, böyle bir organizasyonda mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah oyunlar ve skorlar istediğimiz doğrultuda olur. Bu grubun en düşük bütçeli takımıyız. Bütçe işi bir yere kadar. Saha içi uyum, istek, oyuncuların hırsı, bunlar çok daha önemli şeyler. Tempoyu, mücadeleyi yakalayabilirsek eğer başarılı olacağımızı düşünüyorum. Oyun planları ve oyuncu seçimleri bazen rakibe göre değişebiliyor. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Bizim için de test niteliğinde olacak. Oyunun nasıl cereyan edeceğini kestirmek zor. Güçlü ve tempolu takımlara karşı oynayacağız. İzleyenlerin keyif alacağı bir oyun ortaya koymaya çalışacağız. Sahada; mücadele eden, koşan, kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan bir oyuncu grubu olacak.

VIDA VE ALEX YOK



Vida ile Alex'in sakatlıkları var. Vida'nın sakatlığı uzun sürebilir ama Alex'in sakatlığı uzun sürmez. Umut da bir haftaya kadar takıma dönecek. Onların dışında herhangi bir sakatımız yok. Nsakala iyi durumda. Fiziksel olarak hiçbir sorunu yok. Antrenmanlarda da gayet iyi. Bütün maçları aynı oyuncularla oynayamayız. Bazı oyuncularımızı dinlendirmek durumundayız.

TÜM TÜRKİYE'NİN MAÇI İZLEMESİNİ İSTERİM



Beşiktaş olarak ülkemizi temsil edeceğiz. Tüm Türkiye'nin maçı izlemesini isterim. Maçın açık kanaldan yayınlanması iyi olur. Alacağımız ülke puanları gelecek adına çok önemli olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacağı puanlar da çok önemli. Onlara da başarılar diliyorum.

BAŞARILI OLMAK İSTİYORUZ



Bu kulvarda başarılı olmak istiyoruz. Maçların nasıl geçeceğini tahmin etmek zor. Bu turnuvada kendi seviyemizi göreceğiz. Bir şeyleri başarmak istiyoruz. Ülkemize puanlar kazandırmak, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

KOŞU MESAFESİ ÖNEMLİ



Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçındaki koşu mesafemiz lig için tatmin edici. Yarınki maçta o koşu mesafesi yeterli olmayacak. En az 115 km ve üstünü zorlamak zorundayız. Bu kulvarda başarılı olmamız için ligdeki performansımızın çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Oyuncularımız bu durumun farkında.

OYUNCULARIMIZ HAZIR



Savunmada Vida'nın yerine oynayabilecek oyuncularımız var. Bu sezon iyi bir kadro kurduk. Her bölgede oynayabilecek ekstra oyuncularımız var. Oyuncularımız hazır. Oynamayacak oyuncularımızın yerlerine oynayacak oyuncularımız da hazır.

GERÇEKÇİ HEDEFLER BELİRLEMELİYİZ



Gerçekçi hedefler belirlemeli ve iyi planlamalar yapmalıyız. Yüksek hedefler koyduğumuzda hayal kırıklığı yaşıyoruz. Önce maçları oynayalım ve seviyemizi görelim. Hedef koymak kolay, ondan sonra hedef koyarız."