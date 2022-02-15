15 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Önder Karaveli: "13 maçın hiçbirinde bu kadar pozisyon vermemiştik"

Önder Karaveli: "13 maçın hiçbirinde bu kadar pozisyon vermemiştik"

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.02.2022 10:22
Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, 1-1 berabere kaldıkları Adana Demirspor maçı sonrası, "13 maçın hiçbirinde bu kadar pozisyon vermemiştik. Son bölüme bakınca buradan 1 puanı aldığımızı düşünüyorum" dedi.
13 maçın hiçbirinde bu kadar pozisyon vermemiştik
"13 maçın hiçbirinde bu kadar pozisyon vermemiştik"
Şampiyonluğun ışığı pırıl pırıl parlıyor
"Şampiyonluğun ışığı pırıl pırıl parlıyor"
Hakem hatalarından çok puan kaybettik
"Hakem hatalarından çok puan kaybettik"
Galatasaray’da bir tuhaflık var
"Galatasaray'da bir tuhaflık var"
Ziraat Türkiye Kupası’nda kura heyecanı
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı
ZTK çeyrek ve yarı final eşleşmeleri
ZTK çeyrek ve yarı final eşleşmeleri
Beşiktaş: 3 - Göztepe: 1 PENALTILAR İZLE
Beşiktaş: 3 - Göztepe: 1 PENALTILAR İZLE
Futbol sahalarında ender görülen olay!
Futbol sahalarında ender görülen olay!
GOL Kasımpaşa 1-2 Gaziantep FK
GOL Kasımpaşa 1-2 Gaziantep FK
GOL | Kasımpaşa 1-1 Gaziantep FK
GOL | Kasımpaşa 1-1 Gaziantep FK
GOL | Kasımpaşa 1-0 Gaziantep FK
GOL | Kasımpaşa 1-0 Gaziantep FK
TFF Başkanı Özdemir’den yayın ihalesi açıklaması
TFF Başkanı Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması
Daha Fazla Video Göster