15 Şubat 2022, Salı
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Önder Karaveli: "13 maçın hiçbirinde bu kadar pozisyon vermemiştik"
Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, 1-1 berabere kaldıkları Adana Demirspor maçı sonrası, "13 maçın hiçbirinde bu kadar pozisyon vermemiştik. Son bölüme bakınca buradan 1 puanı aldığımızı düşünüyorum" dedi.