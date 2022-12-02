02 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Olaylı derbi için karar! Göztepe ve Altay'a "seyircisiz maç" cezası

Olaylı derbi için karar! Göztepe ve Altay'a "seyircisiz maç" cezası

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.12.2022 09:35
Son dakika... PFDK, Spor Toto 1. Lig'de yarıda kalan derbideki olaylar nedeniyle Göztepe'ye 4, Altay'a 6 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi. Ayrıca Göztepe'ye 112 bin TL, Altay'a ise 185 bin 500 TL para cezası verildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Olaylı derbi için karar!
Olaylı derbi için karar!
Göztepe-Altay olaylı derbide yeni gelişme!
Göztepe-Altay olaylı derbide yeni gelişme!
Galatasaray’da Icardi şoku!
Galatasaray'da Icardi şoku!
Jesus’tan Cristiano Ronaldo sözleri
Jesus'tan Cristiano Ronaldo sözleri
Olaylı Göztepe-Altay maçı!
Olaylı Göztepe-Altay maçı!
Kulüpleri hangi cezalar bekliyor?
Kulüpleri hangi cezalar bekliyor?
Altay kalecisine saldıran kişi tutuklandı
Altay kalecisine saldıran kişi tutuklandı
Ambulans şoförlerinin görüntüleri ortaya çıktı!
Ambulans şoförlerinin görüntüleri ortaya çıktı!
Favorilerin maçında kazanan çıkmadı!
Favorilerin maçında kazanan çıkmadı!
Potada dev derbi Fenerbahçe’nin!
Potada dev derbi Fenerbahçe'nin!
Göztepe-Altay olay!
Göztepe-Altay olay!
Herve Renard’ın devre arası konuşması!
Herve Renard'ın devre arası konuşması!
Daha Fazla Video Göster