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“Neden yenildiniz?” saldırısı! Öfkeli taraftar grubu futbolculara saldırdı

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Giriş: 12.04.2023 09:02
Güncelleme:12.04.2023 09:02
Balıkesirspor, Uşakspor'a 2-0 yenildi. Duruma öfkelenen bir grup Balıkesirspor taraftarı, takımın otobüsünü takip edip mola verdikleri tesiste futbolculara saldırdı.
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