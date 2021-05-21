Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e sert sözler! "Üst başkan gibi..."

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Ben sevgili Fatih Terim'e Bodrum'a giderken, ABD'ye giderken uçak bilet paralarını kulübe ödettiriyor diye bir şey demedim, yanlış anlatmışlar. Fatih Hoca ile konuşmadık. Onun bizi gördüğü pozisyon itibariyle bize öyle bir bakış açısı yok, üst başkan gibi." dedi.