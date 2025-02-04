05 Şubat 2025, Çarşamba
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Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda maçına hazırlanıyor!
Dört maçta 4 galibiyetle Avrupa Şampiyonası’na gitmeyi garantileyen A Milli Kadın Basketbol Takımı, perşembe günü İzmit’te İzlanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Millilerde başantrenör Ekrem Memnun, İzlanda maçının Avrupa Şampiyonası'na hazırlık olarak gördüklerini söyledi.