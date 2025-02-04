05 Şubat 2025, Çarşamba

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Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda maçına hazırlanıyor!

Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda maçına hazırlanıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.02.2025 23:41
Dört maçta 4 galibiyetle Avrupa Şampiyonası’na gitmeyi garantileyen A Milli Kadın Basketbol Takımı, perşembe günü İzmit’te İzlanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Millilerde başantrenör Ekrem Memnun, İzlanda maçının Avrupa Şampiyonası'na hazırlık olarak gördüklerini söyledi.
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Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda maçına hazırlanıyor!
Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda maçına hazırlanıyor!
Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda maçına hazırlanıyor!
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