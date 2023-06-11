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Milli futbolcu Orkun Kökçü Benfica'ya transfer oldu

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Giriş: 11.06.2023 13:21
Güncelleme:11.06.2023 13:22
Portekiz ekibi Benfica, milli futbolcu Orkun Kökçü'yü resmen kadrosuna kattığını duyurdu. Bu sezon Feyenoord ile lig şampiyonluğu yaşayan Orkun Kökçü, 46 maçta forma giydi, 12 gol ve 5 asist kaydetti.
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