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Mehmet Büyükekşi yeniden TFF başkanlığına seçildi

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Giriş: 22.06.2023 16:07
Güncelleme:22.06.2023 16:07
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda 169 oy alan Mehmet Büyükekşi, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkan seçildi. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
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