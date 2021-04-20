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Manchester City'den flaş Avrupa Süper Ligi kararı!

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Giriş: 20.04.2021 23:55
Güncelleme:20.04.2021 23:55
İngiliz devi Manchester City Avrupa Süper Ligi'nden ayrılma kararı aldığını duyurdu. Real Madrid, Barcelona, Juventus, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, Milan ve Inter tarafından kurulan ve dünya futbolunda bomba etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan bitmek üzere... Gelişmeleri Gazeteci Ömer Aydın aktardı...
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