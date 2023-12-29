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Maç iptal edildi! Galatasaray çalışanlarını taşıyan otobüs stadyumdan ayrıldı

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Giriş: 29.12.2023 21:05
Güncelleme:29.12.2023 21:37
Galatasaraylı futbolculara maçın oynanmayacağı da tebliğ edildi. Süper Kupa finali için stadyumda bulunan, Galatasaray'ın malzemecileri stattan ayrıldı..
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