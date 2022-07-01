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"Köyden İndim Şehire" filmine atıf! Milli cimnastikçilerden güldüren video

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Giriş: 01.07.2022 20:33
19. Akdeniz Oyunları'nda takım halinde şampiyon olan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı sporcularının kazandıkları madalyaları sayarken paylaştıkları eğlenceli video, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Gülümseten videoda "Köyden İndim Şehire" filmine atıfta bulunuldu.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, 251.25 puanla podyumun zirvesine çıkarak şampiyonluğa ulaştı.



TÜRKİYE'Yİ ZİRVEYE TAŞIDILAR

Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ve Sercan Demir'den oluşan milliler, Türkiye'ye takım olarak tarihindeki ilk altın madalyayı kazandırmış oldu.

GÜLDÜREN VİDEO

Bireysel yarışlarda da başarılı sonuçlar elde eden ay-yıldızlı sporcular, paylaştıkları eğlenceli video ile gündem oldu.

Yeşilçam'ın önemli eserlerinden Köyden İndim Şehire filmine atıfta bulunarak kazandıkları madalyaları sayarken çektikleri videoyu paylaşan cimnastikçilerin bu anları, sosyal medyada da büyük beğeni aldı.

"KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE" FİLMİNE ATIF

Yeşilçam'ın önemli eserlerinden Köyden İndim Şehire filmine atıfta bulunarak kazandıkları madalyaları sayarken çektikleri videoyu paylaşan cimnastikçilerin bu anları, sosyal medyada da büyük beğeni aldı.

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Köyden İndim Şehire filmine atıf
"Köyden İndim Şehire" filmine atıf
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