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Korner direği silah sayıldı

A Haber
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Giriş: 05.01.2023 12:15
Göztepe - Altay maçında, kaleci Ozan Evrim Özenç'e korner direğiyle saldıran, tutuklu sanık için 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianamede zanlının kaleciye vurduğu korner direği silah sayıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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