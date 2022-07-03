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Kırkpınar’da son gün heyecanı başladı

İHA
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Giriş: 03.07.2022 15:34
Edirne’de 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde son gün müsabakaları Sarayiçi Er Meydanı'nda cazgırın anonslarıyla pehlivanlar güreş tuttu. Çeşitli boylarda başlayan Kırkpınar’ın 3. gününde pehlivanlar final için mücadele verecek.
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Kırkpınar’da son gün heyecanı başladı
Kırkpınar’da son gün heyecanı başladı
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
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