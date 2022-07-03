03 Temmuz 2022, Pazar
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Kırkpınar’da son gün heyecanı başladı
Edirne’de 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde son gün müsabakaları Sarayiçi Er Meydanı'nda cazgırın anonslarıyla pehlivanlar güreş tuttu. Çeşitli boylarda başlayan Kırkpınar’ın 3. gününde pehlivanlar final için mücadele verecek.