Karantina günlerinde evde hangi egzersizler yapılmalı? Video

Corona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar, salgın tehlikesi geçinceye kadar evlerinde kalacak. Bu kapsamda cumartesi ve pazar günü de 30 artı 1 ilde, sokağa çıkması yasağı uygulanacak. Vatandaşların önemli bir kısmı da uzun süredir evlerinden çalışıyor. Uzmanlar, salgının önüne geçmek için kapandığımız evlerde hareketsiz kalmanın bağışıklık sistemine zarar vereceği konusunda vatandaşları uyardı. Peki, evde hareketsiz kalmamak için hangi egzersizler yapılmalı? Hangi yaş grubu hangi egzersizleri yapmalı? A Haber canlı yayınında merak edilen soruların yanıtları verildi.