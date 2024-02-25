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Kanarya zirvede! Fenerbahçe Kasımpaşa'yı evinde mağlup etti | İşte maçta yaşananlar...

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Giriş: 25.02.2024 12:00
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, zirve yarışında hata yapmadı. Sarı-lacivertliler, 1-0 yenik duruma düştüğü müsabakayı uzatmalarda gelen golle 2-1 kazandı. İşte maçta yaşananlar...
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Fenerbahçe Kasımpaşa'yı evinde mağlup etti
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