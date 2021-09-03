Kadınlar Golbol Milli Takımı'ndan altın madalya! 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ABD'yi yendiler

Son dakika haberi... 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı. Sevda Altunoluk, ay-yıldızlıların tüm gollerini kaydederek galibiyeti getirdi. Milli sporcu, 46 golle tamamladığı oyunların en skorer ismi oldu.

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