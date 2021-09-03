03 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Kadınlar Golbol Milli Takımı'ndan altın madalya! 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ABD'yi yendiler

Kadınlar Golbol Milli Takımı'ndan altın madalya! 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ABD'yi yendiler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.09.2021 13:45
Son dakika haberi... 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı. Sevda Altunoluk, ay-yıldızlıların tüm gollerini kaydederek galibiyeti getirdi. Milli sporcu, 46 golle tamamladığı oyunların en skorer ismi oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kadınlar Golbol Milli Takımı’ndan altın madalya!
Kadınlar Golbol Milli Takımı'ndan altın madalya!
Galatasaray’dan flaş Marcao kararı
Galatasaray'dan flaş Marcao kararı
Kraliçe tarihte ilk kez imza istedi!
Kraliçe tarihte ilk kez imza istedi!
Beşiktaş yeni transferi KAP’a bildirdi
Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi
Başkan Erdoğan’dan ’Filenin Efeleri’ne tebrik
Başkan Erdoğan'dan 'Filenin Efeleri'ne tebrik
Fenerbahçe yeni transferini duyurdu
Fenerbahçe yeni transferini duyurdu
Beşiktaş 4-0 Ümraniyespor | GOLÜ İZLE
Beşiktaş 4-0 Ümraniyespor | GOLÜ İZLE
Beşiktaş 3-0 Ümraniyespor | GOLÜ İZLE
Beşiktaş 3-0 Ümraniyespor | GOLÜ İZLE
Beşiktaş 2-0 Ümraniyespor | GOLÜ İZLE
Beşiktaş 2-0 Ümraniyespor | GOLÜ İZLE
Beşiktaş 1-0 Ümraniyespor | GOLÜ İZLE
Beşiktaş 1-0 Ümraniyespor | GOLÜ İZLE
Miralem Pjanic Beşiktaş’ta
Miralem Pjanic Beşiktaş'ta
F.Bahçe’nin yeni yıldızı İstanbul’da
F.Bahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da
Daha Fazla Video Göster