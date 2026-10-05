İtalya-Türkiye maçı bu akşam 21.45'te ATV'de!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında bu akşam İtalya'ya konuk oluyor. İlk üç karşılaşmasından puan çıkaramayan ay-yıldızlı ekip, Bologna'daki mücadelede ilk puanlarını almak ve kötü gidişata son vermek istiyor. İtalya-Türkiye maçı saat 21.45'te ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz ise kart cezaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. İtalya-Türkiye karşılaşması öncesindeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Erdem Akbaş İtalya'dan aktardı.