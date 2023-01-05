05 Ocak 2023, Perşembe
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Icardi derbiye yetişecek mi? Fenerbahçe derbisi öncesi Okan Buruk'tan flaş açıklama
Süper Lig'in 17. haftasında evinde Ankaragücü'nü konuk eden Galatasaray'da maç öncesi teknik direktör Okan Buruk, yıldız oyuncu Mauro Icardi'nin sakatlığına ilişkin konuştu. Buruk Icardi'nin Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeceğini de duyurdu. Peki Icardi derbide oynayabilecek mi? İşte detaylar...