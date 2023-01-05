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Icardi derbiye yetişecek mi? Fenerbahçe derbisi öncesi Okan Buruk'tan flaş açıklama

İHA
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Giriş: 05.01.2023 09:25
Süper Lig'in 17. haftasında evinde Ankaragücü'nü konuk eden Galatasaray'da maç öncesi teknik direktör Okan Buruk, yıldız oyuncu Mauro Icardi'nin sakatlığına ilişkin konuştu. Buruk Icardi'nin Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeceğini de duyurdu. Peki Icardi derbide oynayabilecek mi? İşte detaylar...
Icardi derbiye yetişecek mi?
Icardi derbiye yetişecek mi?
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