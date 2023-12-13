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Halil Umut Meler taburcu oldu! İşte ilk görüntüler…

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2023 10:20
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan Hakem Halil Umut Meler taburcu oldu. İşte hastaneden çıkma anları...
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