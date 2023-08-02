02 Ağustos 2023, Çarşamba
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Günay Güvenç Galatasaray'da! Aslan transferi duyurdu! İşte sözleşme ve bonservis detayları...
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettirirken sarı kırmızılılardan bir hamle de kaleye geldi. Aslan yerli kaleci takviyesi yaparak Gaziantep FK'da forma giyen Günay Güvenç'i kadrosuna kattı. İşte sözleşme ve bonservis detayları...