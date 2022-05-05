05 Mayıs 2022, Perşembe
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Guardiola'yı Afrikalı Şaman laneti mi sardı? İşte Yaya Toure ve menajerinin açıklamaları
İngiliz devi Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenmesi dünya gündemine oturdu. İlk maçı kazanan ve ikinci maçın son 6 dakikasına da 1-0 önde giren M. City, Real Madrid'e elendi. Guardiola'nın başarısızlığı eski öğrencisi Yaya Toure ve menajerinin sözlerini akıllara getirdi. Guardiola'nın 11 yıldır Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasını engelleyen şaman laneti mi?