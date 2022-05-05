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Guardiola'yı Afrikalı Şaman laneti mi sardı? İşte Yaya Toure ve menajerinin açıklamaları

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Giriş: 05.05.2022 16:11
İngiliz devi Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenmesi dünya gündemine oturdu. İlk maçı kazanan ve ikinci maçın son 6 dakikasına da 1-0 önde giren M. City, Real Madrid'e elendi. Guardiola'nın başarısızlığı eski öğrencisi Yaya Toure ve menajerinin sözlerini akıllara getirdi. Guardiola'nın 11 yıldır Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasını engelleyen şaman laneti mi?
Guardiola’yı Afrikalı Şaman laneti mi sardı?
Guardiola'yı Afrikalı Şaman laneti mi sardı?
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