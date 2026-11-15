-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
GOL | Belçika 3-1 İtalya: Jeremy Doku farkı ikiye çıkardı!
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

GOL | Belçika 3-1 İtalya: Jeremy Doku farkı ikiye çıkardı!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup maçında Belçika, Jeremy Doku'nun 26. dakikada attığı golle İtalya karşısında 3-1 öne geçti.

Önceki Video
İsmail Yüksek'ten net fırsat! Maignan gole izin vermedi
İsmail Yüksek'ten net fırsat! Maignan gole izin vermedi
GOL | Belçika 2-1 İtalya: Nathan Ngoy'dan öne geçiren gol!
Sonraki Video
GOL | Belçika 2-1 İtalya: Nathan Ngoy'dan öne geçiren gol!
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar