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GOL | Belçika 2-1 İtalya: Nathan Ngoy'dan öne geçiren gol!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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GOL | Belçika 2-1 İtalya: Nathan Ngoy'dan öne geçiren gol!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup maçında Belçika, Nathan Ngoy'un 22. dakikada attığı golle İtalya karşısında 2-1 öne geçti.

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