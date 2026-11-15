Drift atarak 17 yaşındaki Muhammed Ali'nin ölümüne neden olmuştu! Mahkemeden emsal karar

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ehliyetsiz ve alkollü kullandığı otomobille drift atarken kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki Muhammed Ali Kalkan'ın ölümüne, 11 yaşındaki A.Ç.Ü.'nün ise yaralanmasına neden olan Muhammet Mustafa Can, toplam 28 yıl 4 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin gerekçeli kararında, sanığın ölümle sonuçlanabilecek bir olayı öngörmesine rağmen eylemini sürdürdüğü belirtilerek otomobil Türk Ceza Kanunu kapsamında "silah" olarak değerlendirildi. Kamera görüntüleriyle çelişen savunmanın suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulanırken karara karşı istinaf yolunun açık olduğu bildirildi.