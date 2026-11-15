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GOL | Belçika 1-1 İtalya: De Cuyper'den beraberlik golü!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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GOL | Belçika 1-1 İtalya: De Cuyper'den beraberlik golü!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında Belçika, M. De Cuyper'in 15. dakikada attığı golle İtalya karşısında skoru 1-1’e getirdi.

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