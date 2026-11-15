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GOL | Belçika 0-1 İtalya: Esposito'dan 11. dakikada gol!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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GOL | Belçika 0-1 İtalya: Esposito'dan 11. dakikada gol!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında İtalya F. Esposito'nun 11. dakikada attığı golle Belçika karşısında skoru 1-0’a getirdi.

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