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Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey, Bayern Münih'e transfer oldu! İşte anlaşma şartları

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Giriş: 26.01.2024 21:02
Son dakika haberine göre Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey'in Alman devi Bayern Münih'e transferi için anlaşma sağlandı. Yıldız ismin yarın (27 Ocak 2024) sabah saatlerinde özel uçakla Almanya'ya gideceği belirtildi.

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