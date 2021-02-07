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Galatasaray'ın Fenerbahçe maçında penaltısı verilmedi! Serdar Aziz'in Donk'a müdahalesi penaltı mı?
A Spor yorumcuları Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen ve Reha Kapsal, Ender Bilgin'in moderatörlüğündeki "Takım Oyunu" programında Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Usta isimler, mücadelenin 19. dakikasında Serdar Aziz'in Ryan Donk'a yaptığı müdahaleyi yorumladı.