Galatasaray'ın BB Erzurumspor maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Erman Toroğlu yorumladı

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Devre Arası programında zorlu karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, sarı-kırmızılıların 45. dakikada Mostafa Mohamed ile bulduğu 2. golle ilgili, "Galatasaray'ın 2. golü bana göre net ofsayt" yorumunu yaptı.