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Galatasaray'ın BB Erzurumspor maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Erman Toroğlu yorumladı

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Giriş: 27.02.2021 20:54
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Devre Arası programında zorlu karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, sarı-kırmızılıların 45. dakikada Mostafa Mohamed ile bulduğu 2. golle ilgili, "Galatasaray'ın 2. golü bana göre net ofsayt" yorumunu yaptı.
G.Saray'ın 2. golünde ofsayt var mı?
G.Saray'ın 2. golünde ofsayt var mı?
Galatasaray 2 - 0 BB Erzurumspor Erman Toroğlu Devre Arası Yorumları
Galatasaray 2 - 0 BB Erzurumspor Erman Toroğlu Devre Arası Yorumları
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