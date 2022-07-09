Galatasaray'dan Mostafa Mohamed için "4 milyon dolarlık" ödeme

Galatasaray Kulübü, 1,5 sezondur kiralık olarak formasını giyen Mısırlı golcü Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı. Bu kapsamda Sarı kırmızılı ekip, Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık ödemesini oyuncunun kulübü Zamalek'e yaptı.