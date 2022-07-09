09 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Galatasaray'dan Mostafa Mohamed için "4 milyon dolarlık" ödeme

Galatasaray'dan Mostafa Mohamed için "4 milyon dolarlık" ödeme

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.07.2022 11:12
Galatasaray Kulübü, 1,5 sezondur kiralık olarak formasını giyen Mısırlı golcü Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı. Bu kapsamda Sarı kırmızılı ekip, Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık ödemesini oyuncunun kulübü Zamalek'e yaptı.
Galatasaray’dan 4 milyon dolarlık ödeme
Galatasaray'dan "4 milyon dolarlık" ödeme
Jackson Muleka resmen Beşiktaş’ta
Jackson Muleka resmen Beşiktaş'ta
TFF’den yabancı kuralı açıklaması!
TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
Nwakaeme Galatasaray’a doğru!
Nwakaeme Galatasaray'a doğru!
Beşiktaş’ın Avusturya Kampı Devam Ediyor! İşte Siyah-Beyazlı Ekipten Son Gelişmeler
Beşiktaş'ın Avusturya Kampı Devam Ediyor! İşte Siyah-Beyazlı Ekipten Son Gelişmeler
Emre Kaplan: Galatasaray’ın Marcao’nun Bonservisinin 15 Milyon Euro İsteğinde Olumlu Gelişmeler Var
Emre Kaplan: Galatasaray'ın Marcao'nun Bonservisinin 15 Milyon Euro İsteğinde Olumlu Gelişmeler Var
Burak Kural: Trabzonspor’a Haji Wright’ın Maliyeti Çok Değilse Alınabilir / Son Sayfa
Burak Kural: "Trabzonspor'a Haji Wright'ın Maliyeti Çok Değilse Alınabilir" / Son Sayfa
Muleka Beşiktaş’ta Başarılı Olur Mu? Burak Kural’dan Açıklamalar: Muleka Golü Koklayan Bir İsim
Muleka Beşiktaş'ta Başarılı Olur Mu? Burak Kural'dan Açıklamalar: "Muleka Golü Koklayan Bir İsim"
Serdar Kelleci Fenerbahçe’nin Kadrosunu Değerlendirdi: Bence Fenerbahçe İyi Bir Santrfor Alacak!
Serdar Kelleci Fenerbahçe'nin Kadrosunu Değerlendirdi: "Bence Fenerbahçe İyi Bir Santrfor Alacak!"
Serdar Kelleci: Fenerbahçe’yi Başarıya Götüren Sağ Taraftaki Set Organizasyonuydu A Spor
Serdar Kelleci: "Fenerbahçe'yi Başarıya Götüren Sağ Taraftaki Set Organizasyonuydu" A Spor
Hayri Beşer: Trabzonspor’un Mutlak Anlamda Sağ Stoper Transfer Etmesi Lazım A Spor
Hayri Beşer: "Trabzonspor'un Mutlak Anlamda Sağ Stoper Transfer Etmesi Lazım" A Spor
Beşiktaş Wout Weghorst transferini KAP’a bildirdi!
Beşiktaş Wout Weghorst transferini KAP'a bildirdi!
Daha Fazla Video Göster