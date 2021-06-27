Galatasaray'dan Mostafa Mohammed açıklaması! Dinamo Bükreş maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı

Galatasaray'da Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Mostafa Mohamed'in son durumu belli oldu. Yapılan açıklamada "Mostafa Mohamed'in sol dizinde esneme, ayak bileğinde darbeye bağlı ödem, MR'da ise sol dizinde kemik ödemi ve kapsülde kanama tespit edilmiştir. Herhangi bir bağ yaralanmasına rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi. Yaşanan son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.

Galatasaray'da Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla oynanan hazırlık maçında sakatlanan Mısırlı santrfor Mostafa Mohamed'in, sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem, sol dizinde esneme, kemik ödemi ve kapsülde kanama tespit edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçının 5. dakikasında oyundan çıkan Mohamed'in soyunma odasında yapılan ilk muayenesi sonrası sol dizinde esneme, sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem görüldüğü bildirildi. Gerçekleştirilen acil MR tetkiklerinde ise sol dizinde kemik ödemi ve kapsülde kanama tespit edilirken herhangi bir bağ yaralanmasına rastlanmadığı aktarıldı.