01 Eylül 2021, Çarşamba
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Galatasaray'dan forvet transferinde Fenerbahçe'ye çalım! Halil Dervişoğlu ile anlaşma sağlandı
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Halil Dervişoğlu konusunda oyuncu ve oyuncunun kulübü Brentford ile anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim basın toplantısında Halil Dervişoğlu'nu resmen istediğini açıklamıştı.