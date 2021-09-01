Galatasaray'dan forvet transferinde Fenerbahçe'ye çalım! Halil Dervişoğlu ile anlaşma sağlandı

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Halil Dervişoğlu konusunda oyuncu ve oyuncunun kulübü Brentford ile anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim basın toplantısında Halil Dervişoğlu'nu resmen istediğini açıklamıştı.