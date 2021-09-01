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Galatasaray'dan forvet transferinde Fenerbahçe'ye çalım! Halil Dervişoğlu ile anlaşma sağlandı

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Giriş: 01.09.2021 09:21
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Halil Dervişoğlu konusunda oyuncu ve oyuncunun kulübü Brentford ile anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim basın toplantısında Halil Dervişoğlu'nu resmen istediğini açıklamıştı.
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