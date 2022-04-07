Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi için sağlam antrenman

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Bir yandan da Galatasaray sakatlıklarla boğuşuyor. Peki, Cimbom'da son durum ne? İşte detaylar...