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Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi için sağlam antrenman

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Giriş: 07.04.2022 09:19
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Bir yandan da Galatasaray sakatlıklarla boğuşuyor. Peki, Cimbom'da son durum ne? İşte detaylar...
Galatasaray’dan derbi için sağlam antrenman
Galatasaray'dan derbi için sağlam antrenman
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