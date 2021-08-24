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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Morutan transferine ilişkin açıklama yaptı

İHA
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Giriş: 24.08.2021 09:27
Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor'u Feghouli ve Luyindama'nın golleriyle geriden gelerek 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim maç sonu transfere dair açıklamalarda bulundu. Terim, Morutan transferine ilişkin önemli sinyaller verdi.
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