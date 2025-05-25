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Galatasaray taraftarları etkinlik alanı içinde kutlamalara başladı

Galatasaray taraftarları etkinlik alanı içinde kutlamalara başladı

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Giriş: 25.05.2025 18:45
Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu bitime üç hafta kala ilan eden ve 5. yıldızı takan Galatasaray, kupasını ilk kez stat dışında bir etkinlikle alacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kutlamaların yapılacağı Yenikapı'ya akın ediyor. Etkinlik alanına giriş yapan vatandaşlar sloganlar ve şarkılar eşliğinde kutlamalara başladı. Gün boyu sürecek kutlamaların anlık gelişmelerini ahaber.com.tr’den takip edebilirsiniz.
Galatasaray taraftarları etkinlik alanı içinde kutlamalara başladı
Etkinlik alanında kutlamalar başladı
Etkinlik alanında kutlamalar başladı
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Yenikapı'da şölen havası
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