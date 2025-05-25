25 Mayıs 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Galatasaray taraftarları etkinlik alanı içinde kutlamalara başladı
Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu bitime üç hafta kala ilan eden ve 5. yıldızı takan Galatasaray, kupasını ilk kez stat dışında bir etkinlikle alacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kutlamaların yapılacağı Yenikapı'ya akın ediyor. Etkinlik alanına giriş yapan vatandaşlar sloganlar ve şarkılar eşliğinde kutlamalara başladı. Gün boyu sürecek kutlamaların anlık gelişmelerini ahaber.com.tr’den takip edebilirsiniz.