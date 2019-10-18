Galatasaray Sivasspor canlı anlatım |Video

Milli aranın ardından yeniden başlayacak olan Spor Toto Süper Lig'in 8.hafta açılış karşılaşmasına Galatasaray evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Son 30 sezonun en kötü başlangıcını yapan sarı kırmızılılarda hedef farklı galibiyetle taraftarlarını mutlu etmek. Sivasspor'da hedef ise 3 puanı alıp 12 puanlar liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor'u geçmek ve liderlik koltuğuna oturmak. Futbolseverler Galatasaray Sivasspor maçının canlı anlatımını, ilk 11'leri, istatistik bilgilerini ve maçı ÖZET anlatımını ahaber.com.tr/canli-skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Öte yandan saat 20.30 başlayacak olan mücadele beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak.

Milli aranın ardından yeniden başlayacak olan Spor Toto Süper Lig'in 8.hafta açılış karşılaşmasına Galatasaray evinde Sivasspor'u ağırlayacak.

Son 30 sezonun en kötü başlangıcını yapan sarı kırmızılılarda hedef farklı galibiyetle taraftarlarını mutlu etmek. Sivasspor'da hedef ise 3 puanı alıp 12 puanlar liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor'u geçmek ve liderlik koltuğuna oturmak.

Futbolseverler Galatasaray Sivisspor maçının canlı anlatımını, ilk 11'leri, istatistik bilgilerini ve maçı ÖZET anlatımını ahaber.com.tr/canli-skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Öte yandan saat 20.30 başlayacak olan mücadele beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY SİVASSPOR CANLI ANLATIM VİDEO