BİZE ULAŞIN
18.10.2019
Galatasaray Sivasspor canlı anlatım |Video
Milli aranın ardından yeniden başlayacak olan Spor Toto Süper Lig'in 8.hafta açılış karşılaşmasına Galatasaray evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Son 30 sezonun en kötü başlangıcını yapan sarı kırmızılılarda hedef farklı galibiyetle taraftarlarını mutlu etmek. Sivasspor'da hedef ise 3 puanı alıp 12 puanlar liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor'u geçmek ve liderlik koltuğuna oturmak. Futbolseverler Galatasaray Sivasspor maçının canlı anlatımını, ilk 11'leri, istatistik bilgilerini ve maçı ÖZET anlatımını ahaber.com.tr/canli-skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Öte yandan saat 20.30 başlayacak olan mücadele beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak.
Milli aranın ardından yeniden başlayacak olan Spor Toto Süper Lig'in 8.hafta açılış karşılaşmasına Galatasaray evinde Sivasspor'u ağırlayacak.
Son 30 sezonun en kötü başlangıcını yapan sarı kırmızılılarda hedef farklı galibiyetle taraftarlarını mutlu etmek. Sivasspor'da hedef ise 3 puanı alıp 12 puanlar liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor'u geçmek ve liderlik koltuğuna oturmak.
Futbolseverler Galatasaray Sivisspor maçının canlı anlatımını, ilk 11'leri, istatistik bilgilerini ve maçı ÖZET anlatımını ahaber.com.tr/canli-skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Öte yandan saat 20.30 başlayacak olan mücadele beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.