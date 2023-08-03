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Galatasaray, Kerem Demirbay'ı açıkladı!

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Giriş: 03.08.2023 11:11
Galatasaray, Leverkusen'den transfer ettiği Kerem Demirbay'In maliyetini duyurdu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncu ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Galatasaray, Futbolcunun eski kulübüne 3 milyon 700 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncu ise 1 milyon euro yıllık ücret alacak.
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