Galatasaray, Kerem Demirbay’ı açıkladı!

Galatasaray, Leverkusen'den transfer ettiği Kerem Demirbay'In maliyetini duyurdu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncu ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Galatasaray, Futbolcunun eski kulübüne 3 milyon 700 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncu ise 1 milyon euro yıllık ücret alacak.