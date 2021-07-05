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Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Dembele ve Griezmann'dan utandıran sözler: Bütün o çirkin yüzler...

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Giriş: 05.07.2021 16:13
Fransa Milli Takımı'nın iki yıldızı Antoine Griezmann ile Ousmane Dembele'nin skandal görüntüleri ortaya çıktı. Otel odasında Asyalı çalışanlarla alay eden iki futbolcuya tepkiler çığ gibi büyüdü. 2019 yılında çekilen görüntülerde kamera arkasındaki Dembele'nin çalışanlara yönelik, "Bütün o çirkin yüzler sen oyun oynayabilesin diye. Utanmıyor musun?" dediği duyuluyor

Fransız futbolu ırkçılık skandalıyla sarsıldı. Milli takımın iki oyuncusu Antoine Griezmann ve Ousmane Dembele'nin 2019'da Asyalı otel çalışanlarıyla alay ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Görüntüler, Barselona takımında oynayan iki futbolcunun, Asya'daki bir hazırlık turnuvası sırasında paylaştıkları otel odasında kaydedildi.

"O ÇİRKİN YÜZLER..."
Kamera arkasında Dembele, önünde ise Griezmann görülüyor. Odadaki televizyon sistemine futbol oyunu PES'i kurmaya çalışan 3 Asyalı otel çalışanını kameraya alan Dembele, bu sırada çalışanlarla alay eden ırkçı sözler sarf ediyor.

UTANMIYOR MUSUN?
Griezmann'a seslenerek; "Bütün o çirkin yüzler sen oyun oynayabilesin diye. Utanmıyor musun?" diyor. Asyalı çalışanlar aralarında konuşurken Dembele bu kez de kamerayı yüzlerine yaklaştırıp uzaklaştırarak dilleriyle alay ediyor.

Oyunu yükleme süresi uzayınca da "Ülkenizde teknolojik üstünlüğünüz var mı, yok mu?" diye soruyor.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Futbolcular Fransızca konuştukları için, otel çalışanları konuşulanların hiçbirini anlamıyor. Video, sosyal medyada paylaşıldığı ilk bir saat içinde 650 bin defa görüntülendi.

Binlerce tepki mesajı geldi. TRTSpor'da yer alan habere göre, ırkçılıkla suçlanan Griezmann ve Dembele'nin bir daha Fransa Milli Takım forması giymemesi gerektiği savunuldu.

Skandal görüntülere ilişkin, Fransa Futbol Federasyonu'ndan ya da Barcelona futbol takımından da herhangi bir açıklama yapılmadı.

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