Formula 1 İstanbul’a dönüyor: Türkiye 10. kez ev sahipliği yapacak

Formula 1, 2027'de İstanbul'a geri dönüyor. Beş yıl sürecek organizasyonun Türkiye ekonomisine yıllık 250 milyon dolara yakın katkı sağlaması bekleniyor. Yarış haftasında 200 bin ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor. Formula 1, İstanbul'a dönüşünde daha biletler satışa çıkmadan rekor ilgiyle karşılaştı. 150 bini aşan ön kayıt, organizasyonun ekonomik potansiyelini de ortaya koydu. Hedef, yarış heyecanını turizm gelirine ve İstanbul'un küresel tanıtımına dönüştürmek.