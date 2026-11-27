Fransız holiganlar rakip tribüne saldırdı! Şiddet olayları diplomatik gerilime yol açtı

Fransa'da Marsilya ile Levski Sofya arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında holiganlar dehşet saçtı. Fransız taraftarlar, kemer ve demirlerle rakip takımın taraftarlarına saldırdı. Olaylarda 11 Bulgar taraftar yaralandı. Şiddet olayları, iki ülke arasında diplomatik gerilime de yol açtı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sevda Dükkancı, Sofya'dan aktardı.