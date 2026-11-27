ABD-Çin ticaret savaşında yeni perde! Washington'dan Pekin'e yeni tarife baskısı ve Çin'den sert tepki

ABD'nin Çin'e yönelik yeni gümrük vergisi hazırlığı, küresel ticarette yeni bir gerilim riskini beraberinde getirdi. Liderler zirvesinin hemen ardından gelen yeni ticaret soruşturmaları kapsamında Washington, elektrikli otomobillerden yarı iletkenlere kadar geniş bir yelpazedeki Çin ürünlerine yüzde 10 ile yüzde 20 arasında değişen yeni tarifeler uygulamayı tartışıyor. 10 Ocak'a kadar uzatılan ticaret ateşkesinin gölgesinde Pekin yönetiminden ise "tek taraflılık ve ticaret korumacılığı" tepkisiyle birlikte müzakere masasına dönülmesi çağrısı geldi.