İsrail Atina'yı silahlandırmaya devam ediyor! Yunan F-16'larına İsrail mühimmatı ve küstah Türkiye hedefi

İsrail, Yunanistan'ı silahlandırmaya devam ediyor. Yunan Hava Kuvvetleri, F-16 savaş uçaklarında kullanılmak üzere İsrail yapımı mühimmat ve füzeleri teslim alırken, hassas güdüm kitleri ile hava-kara füzelerinin ilk partileri Atina'ya ulaştı. Envantere giren SPICE bombaları ve Rampage füzelerinin ardından Yunan ve İsrail basınında Türkiye'nin S-400, Hisar ve Siper hava savunma sistemlerini hedef alan skandal ifadeler manşetlere taşındı.