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Fenerbahçe'nin yeni transferi Rodrigo Becao İstanbul'da

İHA
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Giriş: 20.07.2023 09:04
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de üst üste yıldız isimler kadroya katılırken Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe yıldız oyuncu için 8+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
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