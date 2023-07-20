Fenerbahçe'nin yeni transferi Rodrigo Becao İstanbul'da

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de üst üste yıldız isimler kadroya katılırken Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe yıldız oyuncu için 8+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.