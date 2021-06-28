Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Taraftarda büyük heyecan

Fenerabahçe taraftarı merakla yeni hocasını bekliyor. Yeniden sarı lacivertli kulübün başkanı seçilen Ali Koç, seçim sonrası yeni hoca için bugünü işaret etmişti. Kanarya'nın daha önce prensip anlaşmasına vardığı Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic, teklifi reddetmek zorunda kalınca, yönetim listedeki diğer isimlere yöneldi.