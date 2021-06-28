28 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Taraftarda büyük heyecan

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Taraftarda büyük heyecan

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.06.2021 09:34
Fenerabahçe taraftarı merakla yeni hocasını bekliyor. Yeniden sarı lacivertli kulübün başkanı seçilen Ali Koç, seçim sonrası yeni hoca için bugünü işaret etmişti. Kanarya'nın daha önce prensip anlaşmasına vardığı Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic, teklifi reddetmek zorunda kalınca, yönetim listedeki diğer isimlere yöneldi.
Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?
Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?
Galatasaray'dan Mostafa Mohamed açıklaması
Galatasaray'dan Mostafa Mohamed açıklaması
Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi
Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi
95. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'le Burgas kazandı
95. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'le Burgas kazandı
Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları Muğla etabı Marmaris’den start aldı
Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları Muğla etabı Marmaris’den start aldı
Başkan Erdoğan Hatayspor'un yeni stadını ziyaret etti
Başkan Erdoğan Hatayspor'un yeni stadını ziyaret etti
Formula 1 yeniden Türkiye'de
Formula 1 yeniden Türkiye'de
Fenerbahçe'de kongre heyecanı
Fenerbahçe'de kongre heyecanı
Trabzonspor'dan çok konuşulacak video!
Trabzonspor'dan çok konuşulacak video!
Aziz Yıldırım'dan flaş kongre kararı!
Aziz Yıldırım'dan flaş kongre kararı!
UEFA'dan flaş karar! Deplasman golü kuralı kaldırıldı
UEFA'dan flaş karar! Deplasman golü kuralı kaldırıldı
Aziz Yıldırım'dan önemli açıklamalar!
Aziz Yıldırım'dan önemli açıklamalar!
Daha Fazla Video Göster