27 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük maçı açıklaması: VAR kayıtları açıklansın maçı tekrardan oynamaya hazırız

Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük maçı açıklaması: VAR kayıtları açıklansın maçı tekrardan oynamaya hazırız

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.11.2023 16:21
Fenerbahçe Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçına ilişkin bir açıklama yaptı. Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan VAR kayıtlarının açıklanması gerektiğini söylerken Fatih Karagümrük'ün de onay vermesi halinde müsabakayı tekrar oynamaya hazır olduklarını vurguladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe’den flaş açıklama!
Fenerbahçe'den flaş açıklama!
Yerini Arda Turan mı söyledi? Terim sessizliğini...
Yerini Arda Turan mı söyledi? Terim sessizliğini...
Kartal Samsun’da son dakikalarda güldü!
Kartal Samsun'da son dakikalarda güldü!
’’Perşembe’’ ile ’’Çarşamba’’ berabere kaldı
''Perşembe'' ile ''Çarşamba'' berabere kaldı
Sarı kırmızılılar evinde galibiyeti yakaladı
Sarı kırmızılılar evinde galibiyeti yakaladı
Okan Buruk’tan A Haber’in sorusuna yanıt
Okan Buruk'tan A Haber'in sorusuna yanıt
Sanchez ve Bardakcı Manchester United maçında oynayabilecek mi?
Sanchez ve Bardakcı Manchester United maçında oynayabilecek mi?
Çarşamba ile Perşembe Pazar günü karşı karşıya
Çarşamba" ile "Perşembe" Pazar günü karşı karşıya
Real Madrid’den Arda Güler kararı
Real Madrid'den Arda Güler kararı
Real Madrid’den Arda Güler kararı
Real Madrid'den Arda Güler kararı
Galatasaray - Alanyaspor maçı muhtemel 11’leri...
Galatasaray - Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri...
Mario Balotelli İtalya’da kaza yaptı!
Mario Balotelli İtalya'da kaza yaptı!
Daha Fazla Video Göster