27 Kasım 2023, Pazartesi
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Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük maçı açıklaması: VAR kayıtları açıklansın maçı tekrardan oynamaya hazırız
Fenerbahçe Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçına ilişkin bir açıklama yaptı. Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan VAR kayıtlarının açıklanması gerektiğini söylerken Fatih Karagümrük'ün de onay vermesi halinde müsabakayı tekrar oynamaya hazır olduklarını vurguladı.