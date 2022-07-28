Fenerbahçe maçında "Putin" tezahüratı nedeniyle hangi ceza gelir?

Fenerbahçe'den Dinamo Kiev maçında taraftarlarca yapılan "Putin" tezahüratı ile ilgili açıklama geldi. Kulüp açıklamasında "Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz." denildi. Diğer yandan olayla ilgili UEFA tarafından soruşturma başlatıldı. A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç ise maçta yaşanan bu olay nedeniyle “Fenerbahçe’ye hangi ceza gelir?" sorusuna yanıt verdi. İşte detaylar...

KANARYA'YA NE CEZASI GELİR?

A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, ise maçta yaşanan bu olay nedeniyle A Haber'e konuştu.

Bilgiç, "UEFA'nın onaylamadığı bir durum. Saha kapatmaydı, seyircisiz oynama gibi bir ceza geleceğini düşünmüyorum. Bir para cezası geleceğini düşünüyorum." dedi.