28 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Fenerbahçe maçında "Putin" tezahüratı nedeniyle hangi ceza gelir?

Fenerbahçe maçında "Putin" tezahüratı nedeniyle hangi ceza gelir?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.07.2022 18:20
Fenerbahçe'den Dinamo Kiev maçında taraftarlarca yapılan "Putin" tezahüratı ile ilgili açıklama geldi. Kulüp açıklamasında  "Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz." denildi. Diğer yandan olayla ilgili UEFA tarafından soruşturma başlatıldı. A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç ise maçta yaşanan bu olay nedeniyle “Fenerbahçe’ye hangi ceza gelir?" sorusuna yanıt verdi. İşte detaylar...

KANARYA'YA NE CEZASI GELİR?

A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, ise maçta yaşanan bu olay nedeniyle A Haber'e konuştu.

Bilgiç, "UEFA'nın onaylamadığı bir durum. Saha kapatmaydı, seyircisiz oynama gibi bir ceza geleceğini düşünmüyorum. Bir para cezası geleceğini düşünüyorum." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe’ye hangi ceza gelir?
Fenerbahçe'ye hangi ceza gelir?
Trabzonspor’da flaş ayrılık: KAP’a bildirildi
Trabzonspor'da flaş ayrılık: KAP'a bildirildi
Jorge Jesus’tan Tecrübe eksikliği çıkışı
Jorge Jesus'tan "Tecrübe eksikliği" çıkışı
Fenerbahçe maçında “Putin” sesleri!
Fenerbahçe maçında “Putin” sesleri!
Fenerbahçe için İstanbul’da
Fenerbahçe için İstanbul’da
İstanbulspor Patrick Ebert’i kadrosuna kattı
İstanbulspor Patrick Ebert'i kadrosuna kattı
Joao Pedro’dan flaş açıklama! Hayalimdi...
Joao Pedro'dan flaş açıklama! Hayalimdi...
Başakşehir, Netanya’ya takıldı!
Başakşehir, Netanya'ya takıldı!
Fenerbahçe’den Galatasaray’a gönderme
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme
Fenerbahçe’ye Polonya’da zorluk
Fenerbahçe'ye Polonya'da zorluk
Joao Pedro İstanbul’a geldi
Joao Pedro İstanbul'a geldi
Beşiktaşlı Josef de Souza ameliyat olacak
Beşiktaşlı Josef de Souza ameliyat olacak
Daha Fazla Video Göster