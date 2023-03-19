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Fenerbahçe Alanyaspor maçı öncesi kenetlendi! 'Şampiyonluk yemini'

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Giriş: 19.03.2023 12:50
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın puan kaybından sonra Alanya'dan 3 puanla dönmek için kenetlendi. Kanarya'da Altay Bayındır, "Puan kaybına tahammülümüz yok" dedi.
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