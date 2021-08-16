16 Ağustos 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe Adana'da "Mesut" Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe ligin yeni ekiplerinden Adana Demirspor'a konuk oldu. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Sarı lacivertliler Mesut Özil'in ayağından bulduğu golle galibiyete uzanırken, lige 3 puanla başladı.