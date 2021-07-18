18 Temmuz 2021, Pazar
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Fatih Terim Galatasaray'dan yıllık 3 milyon Euro alacak | 3 yıllık sözleşme TFF'ye bildirildi
Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından yeniden takımın başına geçen tecrübeli çalıştırıcıyla 3 yıllık kontrat yapıldığı öğrenildi. 21 Haziran'da takımın başına geçmesine rağmen Terim ile 14 Temmuz'da sözleşme imzalandı. 2024 yılına kadar Galatasaray'daki görevine devam edecek olan 67 yaşındaki çalıştırıcının senelik 3 milyon Euro kazanacağı belirtildi.